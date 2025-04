La Top 11 di giornata: sono due i biancocelesti presenti

Si entra nella settimana più calda della stagione: in nove giorni la Lazio affronterà il Bodo Glimt nella doppia sfida di Europa League e la Roma in campionato. La vittoria di Bergamo con l’Atalanta ha sicuramente portato un po’ di serenità in un periodo non semplice; la squadra di Baroni nonostante tutto è a due punti dal quarto posto e a tre dal terzo. Sui profili social di Whoscored è uscita la Top 11 della trentunesima giornata di Serie A: sono due i calciatori biancocelesti presenti nell’undici tipo.



Belahyane - IPA

Serie A, la Top 11 della trentunesima giornata: i calciatori della Lazio presenti

Nell’undici tipo sono stati inseriti due biancocelesti: stiamo parlando di Gila e Belahyane. Il difensore spagnolo è stato protagonista di un‘ottima partita, il suo salvataggio di testa nel finale è stato decisivo ai fini del risultato. Baroni ha voluto schierare Belahyane dal primo minuto in una sfida molto difficile e il marocchino ha ripagato alla grande: la sua partita è stata ricca di duelli vinti in fase difensiva, ha mostrato anche la qualità di uscire palla al piede dalle situazioni di traffico. Tanta personalità per il centrocampista marocchino classe 2004 arrivato nella sessione invernale dal Verona.

Serie A, la Top 11 completa della trentunesima giornata