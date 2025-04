Dubbio Mandas-Provedel, provato Castellanos: le ultime da Formello

Non si può festeggiare troppo la vittoria di Bergamo per gli uomini di Baroni, che in una settimana sono chiamati ad affrontare le tre sfide che possono decidere le sorti di una stagione. Giovedì la Lazio sfiderà il Bodø Glimt in Norvegia, per oggi pomeriggio è prevista la partenza per provare così domani nella rifinitura il campo sintetico e le dure condizioni climatiche cui saranno sottoposti i biancocelesti.

Questa mattina a Formello Baroni ha chiamato a raccolta i suoi per una seduta d'allenamento prima della partenza per la Norvegia.

Assenti e presenti

Sul rettangolo di gioco non si sono visti Tavares ed il lungodegente Patric, anche Gigot non ha preso parte all'allenamento dopo che era uscito zoppicando contro l'Atalanta. Lazzari, che ha giocato per intero i 90' a Bergamo, ha svolto oggi un allenamento a parte non unendosi al gruppo per le prove tattiche.

L'allenamento e le prove

Baroni dovrà ponderare bene le sue scelte: la Lazio non può permettersi passi falsi in queste prossime tre gare ed avere tutti al massimo con la giusta forma fisica può rivelarsi la chiave di volta. In porta continuano i dubbi con Mandas e Provedel che si sono alternati fra i pali, sarà uno dei grandi enigmi che il tecnico si porterà dietro. In difesa provata la coppia Gila-Romagnoli supportati da Hysaj e Marusic sulle fasce che a Bergamo sono stati risparmiati. In mediana Baroni prova il duo obbligato con Guendouzi e Vecino, vista la squalifica di Rovella. In attacco sono stati provati oggi Zaccagni, Pedro da trequartista e Isaksen alle spalle del Taty Castellanos.