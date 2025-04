Lazio, il grande debutto di Provstgaard: i dati dei suoi primi 27 minuti con l’aquila sul petto

Domenica è tornata la Lazio di sempre: quella squadra determinata, consapevole, ma soprattutto compatta che non si fa piegare dall’avversario e, con cinismo, porta a casa un grande risultato.gli elementi positivi sul campo questo weekend sono stati moltissimi, sia per quanto riguarda la prestazione corale e di gruppo, che quelle individuali dei singoli. una fra le tante, è quella del neo difensore bianco celeste Oliver Provstgaard, arrivato a gennaio alla Lazio e che, solo domenica, ha avuto la grande occasione di giocare con l’aquila sul petto su un campo importantissimo.

I numeri del debutto di Provstgaard a Bergamo

Il ventunenne danese domenica ha avuto la sua grande occasione, è entrato di corsa prendendo il posto di Gigot e si è posizionato al fianco di Gila per aiutare la Lazio nella grande impresa dei tre punti a Bergamo, schierato di fronte al secondo miglior attacco della Serie A. Come riporta Il Corriere dello Sport, nei suoi 27 minuti (recupero compreso), il giovane ha toccato 14 palloni, collezionato 11 passaggi riusciti (con una media del 92%), di cui 5 in avanti e chiuso un grande recupero difensivo. L’impatto del danese è stato un vero e proprio sogno e lui stesso non ha nascosto l’emozione a fine partita.

Tutta l’emozione del giovane

A fine partita, le telecamere hanno ripreso Provstagaard in panchina intento a chiamare famiglia e amici per condividere il momento emozionante del suo debutto con l’aquila sul petto. Quello di Bergamo è stato solo il suo primo passo, il danese adesso dovrà continuare a lavorare sodo anche per i prossimi mesi, non solo per aiutare la Lazio in questo intenso finale di stagione, ma anche per guadagnarsi un posto importante all’interno dello spogliatoio biancoceleste. L’età è dalla sua parte, così come l’infortunio del compagno Patric che, sicuramente, ha facilitato il suo inserimento. Provstgaard sogna un futuro radioso con la maglia della Lazio e ci si aspetta la sua massima dedizione nei prossimi mesi e, molto probabilmente, anche nei prossimi anni.