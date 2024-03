FORMELLO - Per Martusciello tante assenze e pochi dubbi. Immobile favorito su Castellanos

Chiuso il capitolo Champions League, la Lazio torna a pensare unicamente al campionato con le scorie del post Milan. La follia di Di Bello infatti ha portato a tre squalifiche per la gara contro l’Udinese a cui va ad aggiungersi anche quella di Maurizio Sarri in panchina. Marusic, Pellegrini e Guendouzi (due giornate) non ci saranno andandosi ad aggiungere agli indisponibili Patric e Rovella, fermi entrambi per un principio di pubalgia. Scelte obbligate quindi in difesa con Lazzari a destra e Hysaj a sinistra vista l’assenza di alternative, al centro è confermata la coppia Gila-Romagnoli davanti Provedel. Straordinari per Matias Vecino che per la prima volta in stagione disputerà tre gare consecutive ma stavolta si sposta di qualche metro lasciando a Cataldi la cabina di regia con il reparto completato da Luis Alberto. L’alternativa è il rilancio di Kamada dal primo minuto che sembra essere un miraggio viste le prestazioni del giapponese che proprio nel match di andata sprecò l’opportunità dall’inizio. I dubbi principali, quindi, riguardano l’attacco con il consueto ballottaggio fra Immobile e Castellanos che vede favorito il capitano biancoceleste. Sulle corsie esterne spera Isaksen, il danese ha scavalcato Pedro nelle gerarchie che vedono ancora Felipe Anderson a destra e Zaccagni a sinistra come tasselli inamovibili.

PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Giovanni Martusciello.

A disposizione: Mandas, Sepe; Casale, Ruggeri; Kamada, Andre Anderson; Pedro, Castellanos, Isaksen.

Squalificati: Marusic, Pellegrini, Guendouzi, Sarri

Indisponibili: Patric, Rovella

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ehizibue, Samardzic, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All.: Gabriele Cioffi

A disposizione: Padelli, Silvestri, Kristensen, Kabasele, Tikvic, Zarraga, Pereyra, Zemura, Success, Brenner, Davis.

Squalificati: Ebosele, Walace

Indisponibili: Ebosse, Deulofeu

ARBITRO: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Assistenti: Davide Imperiale – Dario Cecconi

IV uomo: Alberto Santoro della sezione di Messina

VAR: Simone Sozza

AVAR: Paolo Mazzoleni