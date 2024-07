Il Messaggero | Lazio, nessun rilancio per Greenwood. Tre colpi chiusi

Tris di colpi chiuso (oltre al giovane Cristo Muñoz), Cabal resta in stand-by. La Lazio lascia anche uno spiraglio per Greenwood, ma alla fine non ritoccherà l'offerta.

Si resta su 20 milioni più il 50% della rivendita futura

in attesa di una riposta del Manchester United e del calciatore, che nel gioco delle parti stanno temporeggiando visto l’interesse di Marsiglia, Benfica, Atletico Madrid e Juventus. Sogni a parte, la priorità adesso è rappresentata dalle uscite.

Chi saluta definitivamente Formello

Dopo Adamonis al Catania (per il quale la Lazio si è riservata il 30% della rivendita), ieri a sorpresa il Valladolid ha riscattato Raul Moro per 2,5 milioni nonostante una condizione necessaria per l’obbligo fosse sfumata. Il prossimo sarà Marcos Antonio al Flamengo. Abbonamenti: si parte oggi alle 16.

Il Messaggero