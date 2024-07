Il Messaggero | Lazio, oltre agli acquisti ci sono anche le cessioni: le cifre degli incassi

Il mercato estivo del calcio ha preso il via oggi, e la Lazio ha già concluso numerose trattative. Dopo le partenze di Felipe Anderson e Kamada, entrambi svincolati, nei giorni scorsi si è registrato anche il trasferimento di Luis Alberto al Al-Duhail in Qatar, per una cifra di dieci milioni di euro, di cui 2,5 milioni sono andati al Liverpool come parte di un accordo di rivendita futura stabilito al momento dell'acquisto dello spagnolo. Nel corso del weekend, sono state annunciate altre due cessioni: Adamonis si è trasferito al Catania, mentre Raul Moro è stato acquistato dal Real Valladolid.

Le cifre incassate dalle cessioni

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Lazio ha ottenuto il 30% sui guadagni futuri dalla vendita del portiere, e incasserà i 2,5 milioni pattuiti per Moro in un accordo definito l'estate scorsa. L'ex giocatore del Barcellona era tornato in Spagna in prestito con un'opzione di riscatto che sarebbe stata valida se il Valladolid avesse ottenuto la promozione e Moro avesse partecipato ad almeno 25 incontri da 45 minuti ciascuno. La squadra è stata promossa, ma Moro ha giocato solamente 18 partite della durata richiesta. Nonostante ciò, il club spagnolo ha deciso di riscattarlo, e il giocatore ha firmato un contratto valido fino al 2028.