Lazio, a 26 anni dall'epica rimonta che portò al trionfo in Coppa Italia - VIDEO

Oggi si celebrano i 26 anni dalla memorabile vittoria della seconda Coppa Italia da parte della Lazio. Il 29 aprile 1998, il team guidato da Eriksson ribaltò il risultato contro il Milan, conquistando il trofeo in una rimonta epica. Nonostante la sconfitta per 1-0 nell'andata, con il gol al 90' di Weah, e un ulteriore svantaggio nel ritorno dovuto al gol di Abertini al 46', la Lazio compì un'incredibile rimonta nel secondo tempo. In soli 10 minuti, Gottardi, Jugovic e Nesta segnarono, regalando la vittoria alla squadra di fronte ai propri tifosi. Attraverso i suoi canali social, la società biancoceleste ha omaggiato quel momento storico, condividendo i gol che segnarono la serata.

