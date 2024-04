Corino: "Ora vedere la Lazio è piacevole. Anche Kamada sembra un altro calciatore"

La Lazio di Tudor ha ottenuto un'altra vittoria battendo il Verona e risalendo così nella classifica per un posto in Champions League. C'è stato un forte consenso tra i tifosi e gli esperti riguardo all'ottima prestazione della squadra biancoceleste. Luigi Corino, ex difensore, ha commentato la partita durante un'intervista con Radiosei.

Queste le sue parole:

"Ora vedere la Lazio è piacevole. Anche Kamada sembra un altro calciatore. Ha dimostrato soprattutto sabato di essere un giocatore che potrebbe esserci utile per il futuro".