CdS | Scadenza per il Progetto Flaminio: Lotito prende il suo tempo

La scadenza fissata per la presentazione del progetto relativo allo Stadio Flaminio è ufficialmente trascorsa, ma Claudio Lotito, presidente della Lazio, non sembra affatto preoccupato. "Non parliamo di yogurt," ha commentato con la sua solita ironia, spiegando che i tempi sono ancora sotto controllo. Il progetto, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sarà consegnato entro un intervallo che va dal 30 novembre al 5 dicembre. Lotito ha promesso che si tratterà di un’opera di grande valore architettonico e organizzativo, sottolineando il carattere unico del suo approccio: "Abbiamo fatto ‘cose lotitiane’."

Situazione attuale: nessuna fretta per la Lazio

Il superamento della scadenza odierna non rappresenta un problema immediato. In parallelo, prosegue l'iter relativo alla proposta della Roma Nuoto, l’unica ufficialmente in campo per la riqualificazione dello stadio. La Conferenza dei Servizi, riaperta il 5 settembre scorso su ordine del TAR, ha richiesto ulteriori integrazioni come un piano aggiornato per i parcheggi e uno studio della mobilità. Tuttavia, le decisioni finali arriveranno solo dopo ulteriori approfondimenti. Gli uffici comunali potrebbero avanzare ulteriori richieste di chiarimento, garantendo alla Lazio un margine temporale più ampio per perfezionare e consegnare il proprio progetto.

