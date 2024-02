GIUDICE SPORTIVO | Lazio, confermate le due sanzioni dopo la gara contro la Fiorentina

Nella giornata di ieri si è concluso il 26esimo turno del campionato di Serie A. Giornata che ha visto la Lazio uscire sconfitta dalla trasferta in casa della Fiorentina. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, i padroni di casa hanno conquistato i tre punti rimontando l’iniziale vantaggio biancoceleste con Luis Alberto. Nella ripresa prima Kayode e poi Bonaventura hanno firmato la rimonta per il 2-1 finale. Oltre alla squadra di Vincenzo Italiano, nel turno numero 26 di campionato hanno conquistato la vittoria anche Bologna (2-0 contro l’Hellas Verona), Empoli (2-3 in casa del Sassuolo), Monza (0-2 in trasferta con la Salernitana), Genoa (2-0 contro l’Udinese), Juventus (3-2 in rimonta con il Frosinone), Inter (netto 0-4 in casa del Lecce) e Roma (3-2 di ieri pomeriggio all’Olimpico contro il Torino). A terminare in parità invece, sono state le gare Cagliari-Napoli e Milan-Atalanta, finite entrambe con il risultato di 1-1.

Attraverso un comunicato ufficiale, pubblicato sul sito della Lega Serie A, sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26° giornata di Serie A. In casa Lazio, dopo la sfida in casa della Fiorentina, sono state confermate le due sanzioni per due centrocampisti. I due calciatori biancocelesti che hanno ricevuto il cartellino giallo sono stati Mattéo Guendouzi e Matías Vecino. Il primo è stato sanzionato con l’ammonizione al 67esimo “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara”, mentre l’uruguaiano ha ricevuto il cartellino giallo all’88esimo, “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il calciatore francese è arrivato alla seconda sanzione, mentre per Vecino è la sesta sanzione.

Nella lista dei calciatori biancocelesti in diffida resta il solo Luca Pellegrini. Venerdì 1° marzo sarà proprio la Lazio, allo Stadio Olimpico di Roma, ad aprire la 27° giornata di Serie A. Nella Capitale arriva il Milan, con il match in programma alle ore 20:45.