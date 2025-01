Cagliari-Lazio: tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi

C'è un nuovo scontro in arrivo per i biancocelesti, infatti, il 3 febbraio alle ore 20:45 si disputerà Cagliari-Lazio allo stadio Unipol Domus, partita valida per la 23a giornata del campionato di Serie A. La Lazio, dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina, ha una nuova occasione per tentare di portarsi a casa la vittoria, tuttavia, la rosa guidata da Baroni non potrà contare sul sostegno da parte di tutti i tifosi biancocelesti.

Il divieto per i biancocelesti

In vista del match, il prefetto della città, Giuseppe Castaldo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi a tutti i tifosi biancocelesti che riesiedono nella Regione Lazio. L'ordinanza è stata emessa per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, sulla base delle valutazioni da parte del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive. Nonostante ciò, la rosa guidata da Marco Baroni farà il possibile per tentare di assicurarsi i 3 punti e vincere l'incontro.

Nella pagina successiva le informazioni sulla vendita dei biglietti