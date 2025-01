Mudingayi: "Lazio, che occasione persa con la Fiorentina! La società deve…”

La partita con la Fiorentina, per andamento è stata molto simile a quella del derby: la Lazio ha perso una grande occasione per allungare sulla Juventus ma il quarto posto è ancora di sua proprietà. In campionato ci sarà l'occasione di rifarsi in casa del Cagliari, in Europa League invece, i biancocelesti affronteranno il Braga in trasferta. Ai microfoni di News.Superscommesse.it, Gaby Mudingayi ha espresso il suo pensiero sulla gara di domenica e sulla lotta dei biancocelesti per un posto in Champions. Queste le sue dichiarazioni

Fraioli

La sconfitta della Lazio in casa con la Fiorentina è un campanello d'allarme importante per i biancocelesti? Servono rinforzi, secondo lei, dal mercato?

La Lazio ha quasi sempre fatto bene tranne contro la Fiorentina e poche altre apparizioni. Fin qui la stagione è ottima, sia in Italia che in Europa, anche se società e allenatore devono, ovviamente, sapere sempre dove poter intervenire per migliorare la rosa. Certo, capisco l’amaro in bocca dell’ambiente perché, giocando in casa, era una partita da vincere e da sfruttare per avvicinare l’Europa che conta. Che occasione persa!

Dietro Napoli, Inter e Atalanta, chi vede meglio per il 4' posto (ed eventualmente anche per il 5’ per la qualificazione alla prossima Champions League, dipenderà dal ranking europeo) tra Lazio, Juventus, Fiorentina, Milan, Bologna e Roma?