Braga-Lazio, scelto l'arbitro che dirigerà l'incontro

Archiviata la sconfitta in campionato con la Fiorentina, la Lazio è pronta a tuffarsi di nuovo in Europa League: la squadra di Baroni per il momento è l'unica certa per un passaggio diretto agli ottavi, il primo posto in classifica è in pugno. Sono diversi i calciatori che resteranno a Roma: Zaccagni e Rovella sono squalificati, Tavares e Lazzari sono alle prese con un infortunio, diversi invece sono i calciatori fuori dalla lista Uefa. In questo momento, è uscita la designazione completa di Braga-Lazio.

L'arbitro di Braga-Lazio

La designazione arbitrale dell'8ª giornata di UEFA Europa League ha assegnato la direzione della gara Braga-Lazio al signor John Brooks (ENG). Sarà il primo incrocio assoluto per Brooks con Lazio e Braga.

La designazione completa

Il direttore di gara croato sarà coadiuvato dagli assistenti Simon Bennett (ENG) e Daniel Robathan (ENG): Thomas Bramall (ENG) sarà il IV ufficiale mentre Stuart Attwell (ENG) e Pol van Boekel (NED) sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.