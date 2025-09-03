Addio a Vito D'Amato: scompare all'età di 81 anni l'ex calciatore biancoceleste

Il mondo del calcio e l'ambiente biancoceleste piangono la scomparsa di Vito D'Amato, storico calciatore laziale. L'ex calciatore, che ha vestito nella sua carriera anche le maglie di Inter e Roma, si è spento nella giornata di oggi all'età di 81 anni, compiuti lo scorso 27 agosto. Ex attaccante cresciuto nel vivaio biancoceleste, D'Amato è stato l'autore di uno dei gol più ricordati nella storia dei derby capitolini.

Gli esordi e il gol contro la Roma nel '65

Nato a Gallipoli, D’Amato è entrato giovanissimo nel settore giovanile della Lazio, dove ha mosso i primi passi da calciatore. L’esordio in prima squadra arriva a 20 anni, nella difficile trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Ma il suo nome resta legato indissolubilmente a una data: il 1965, anno in cui decide con un gol il derby contro la Roma, regalando ai tifosi biancocelesti una delle vittorie più sentite della decade.

L'avventura alla Roma

Nel 1968/69 una breve parentesi all’Inter lo porta poi a compiere una scelta che farà discutere: il passaggio alla Roma, sponda opposta del Tevere, con cui vincerà l’unico trofeo della sua carriera, la Coppa Italia.

Con la scomparsa di Vito D’Amato, la Lazio perde un pezzo della sua storia. Un attaccante di altri tempi, che resterà per sempre legato a quei colori.