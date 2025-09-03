Marusic rientra a Roma: niente Nazionale per il terzino

Tegola pesante per la Nazionale del Montenegro di Robert Prosinecki: Adam Marusic ieri ha lasciato il ritiro e non sarà a disposizione per i prossimi impegni contro Repubblica Ceca e Croazia per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il numero 77 torna a Roma

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, il terzino biancoceleste nelle ultime ore è rientrato a Roma dove ha ritrovato parte della squadra, dato che alla corte di Sarri per questa sosta nazionali solo sei pedine - Mandas, Rovella, Zaccagni, Hysaj, Dele-Bashiru e Dia - non saranno a disposizione poiché convocate con le rispettive federazioni. Alle ore 17 di oggi è in programma la ripresa degli allenamenti in vista del prossimo impegno con il Sassuolo, fissato domenica 14 settembre alle ore 18:00.

Marusic, infortunio e tempi di recupero

Con il rientro a Roma, si dovrà capire l'entità dell'infortunio e stabilire i tempi di recupero, considerando che nel corso della sfida contro il Verona era stato lo stesso numero 77 a chiedere il cambio. “Marusic mi ha chiesto il cambio perché avvertiva dolore agli adduttori”, aveva rivelato lo stesso tecnico in conferenza stampa. Stando alle informazioni del quotidiano, si tratterebbe più di una scelta precauzionale, che di un'effettiva problematica in corso.