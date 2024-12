La MOVIOLA di Parma-Lazio: brutta gestione dell’arbitro Zufferli

La Lazio torna a perdere in campionato, vince il Parma per 3-1. Ai ragazzi di Baroni è girato tutto storto, a partire dal gol annullato a Rovella. Decisivi gli errori dei singoli sui gol del Parma, i biancocelesti hanno provato a pareggiare nel finale ma non sono riusciti ad evitare la sconfitta. Questa la moviola della partita



Parma-Lazio, la moviola del primo tempo

E’ stato un primo tempo ricco di episodi: Rovella segna dopo due minuti ma l‘arbitro Zufferli viene richiamato dal Var. La rete viene annullata per un fallo ad inizio azione proprio di Rovella, il contatto è lieve. La prima ammonizione del match è proprio per il centrocampista italiano che quindi salterà la prossima gara con il Napoli in trasferta. Al minuto 33 Zufferli ammonisce Keita del Parma per un fallo su Zaccagni a metà campo. Agli sgoccioli della fine del primo tempo, viene fischiato un calcio di rigore per la Lazio: il Var richiama giustamente l’arbitro al var e il tutto viene annullato, il contatto non è da rigore. A recupero inoltrato scatta una rissa tra le due squadre e vengono ammoniti Bonny e Gila. Gestione del match non perfetto da parte di Zufferli.

Parma-Lazio, la moviola del secondo tempo

Non ci sono da segnalare episodi nel secondo tempo; sono stati ammoniti Estevez e Balogh per il Parma, nella Lazio invece Castellanos. L’arbitro Zufferli non ha saputo gestire i momenti della gara e nell’occasione del gol di Rovella la scelta è al limite.