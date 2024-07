La Lazio ha da poco terminato il suo consueto ritiro ad Auronzo di Cadore, località che accompagna da ormai davvero tanti anni la squadra biancoceleste. Quest'anno dopo il ritiro si sono creati alterchi e strascichi tra il Sindaco di Auronzo e la Media Sports Events di Gianni Lacchè, società che gestisce il ritiro della Lazio.

Questa mattina ai microfoni di Radiosei sono arrivate le parole del vice-sindaco di Auronzo di Cadore.

"Reputo incredibile quello che sta succedendo. Il sindaco Dario Vecellio Galeno prima ha detto che non voleva più la Lazio, poi ha fatto parziale retromarcia. I tifosi della Lazio hanno sostenuto il nostro paese e farò di tutto per risolvere questa situazione. Separarci con la Media Sports Events di Gianni Lacchè? Mi pare sia un fatto personale. Ma queste difficoltà si superano in modo diverso. Si parla e non si usano i giornali. Anche io in passato ho avuto qualche problema, ma tutto si risolve senza troppo clamore. I 300.000 euro che spendiamo per ospitare la Lazio non mi sembrano un eccesso come dice il sindaco. Io personalmente mi spingerei fino a 450.000 euro. La Lazio per Auronzo è stata una cosa importante. Da vicesindaco ho sempre analizzato a livello economico la questione e avere i tifosi della Lazio ad Auronzo ha rappresentato sempre un valore aggiunto".

Il turismo legato al ritiro

"Una volta finito il ritiro dei biancocelesti, per rivedere lo stesso flusso bisogna spettare la prima settimana di agosto. Il turismo, però, non è in grado di portarci lo stesso afflusso. Gran parte di questi ospiti viene dal Trentino Alto Adige, visita le Tre Cime e poi torna a casa. I tifosi della Lazio a volte restano anche al termine del ritiro. Parliamo di turismo e cifre diverse. La sensazione è che il sindaco non voglia più la Lazio, fatico a capire il motivo. A fronte di una spesa di 500, 600 euro, per ospitare la Lazio Femminile sono stati chiesti alla Media Sports Event 3000 euro. La Lazio ha declinato l’invito. In chiusura voglio ringraziare Claudio Lotito e Gianni Lacchè. In questi 17 anni abbiamo fatti tanti sforzi per portare la squadra ad Auronzo”.