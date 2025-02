Lotito-Fabiani provano a far tacere l'ambiente Lazio

Ormai sappiamo che è diventato quasi uno slogan il calciomercato invernale associato al nome della S.S.Lazio. Tante esperienze, purtroppo negative, hanno caratterizzato infinite trattative mai andate in porto e spesso saltate per motivi a dir poco singolari.

Lotito è finito anche quest'anno, con Fabiani stavolta, nella solita telenovela senza lieto fine, trattative protratte per settimane che sembravano vicine alla chiusura ma che sono sfumate per quel solito dettaglio che genera tanta delusione ed amarezza per i tifosi biancocelesti.

Le famose trattative sfumate per poco

La storia recente del calciomercato invernale della Lazio parla chiaro. Sicuramente un dettaglio che si può recriminare al presidente biancoceleste Claudio Lotito. Trattative ad un passo dalla chiusura che sfumano clamorosamente.

I nomi li conosciamo: si va da Burak Yilmaz ad Honda passando per Nilmar per poi finire a Giroud, Silva, Kostic fino all'ultimo nome di Cesare Casadei di pochi giorni fa. Tutti giocatori pronti a sbarcare a Roma che per un niente hanno visto cambiare il loro destino.

Un doppio colpo nell'arco di poche ore

La Lazio si è attivata, concretizzando, nel giro di pochissime ore. E' arrivato un doppio colpo in entrata dal lavoro di Lotito e Fabiani. I nomi sono quelli di Belahyane e Provstgaard. Il primo rappresenta una certezza, è espolodo infatti con la maglia dell'Hellas Verona, tante le prestazioni di livello e convincenti che hanno portato ad interessare tanti club importanti al suo profilo. Un acquisto prezioso che tornerà sicuramente utile nello scacchiere tattico di Marco Baroni. Insieme al centrocampista francese arriva un colpo in difesa: Oliver Provstgaard. Ovviamente è un punto interrogativo per l'apporto immediato che può dare all'attuale rosa e questo è anche normale visto che parliamo di un giocatore giovanissimo che non conosce il campionato italiano come nessuno dei principali campionato europei. Dall'altra c'è il fatto che è un talento cristallino che sta mostrando numeri importanti, per questo la società capitolina ha deciso di puntarci. La speranza comune per tutti è che la società possa scrollarsi questa etichetta legata al calciomercato di gennaio con questo doppio acquisto che potrebbe far la differenza.