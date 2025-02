Offerta arrivata per Tchaouna: la risposta della Lazio

In casa Lazio si infuoca il calciomercato. Nella giornata di oggi sono bastate poche ore per concretizzare due acquisti da portare in rosa e da dare all'allenatore toscano Marco Baroni.

Oltre a muoversi il mercato in entrata continua a muoversi anche quello in uscita. Dopo le partenze di Akpa Akpro e Gaetano Castrovilli, oggi arrivano voci anche di un affare ben avviato per il passaggio di Toma Basic al Sassuolo. Un altro giocatore cercato parecchio in questa sessione di mercato è l'esterno francese Loum Tchaouna, che con la maglia biancoceleste non sta convincendo, alternando prestazioni buone ad altre insufficienti. Le sue qualità però restano agli occhi di tutti e arrivano le mie offerte recapitate alla società capitolina, a riportarlo è l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il suo profilo social X.

L'offerta arrivata per Tchaouna

Un nome sul tavolo in casa Lazio è quello di Tchaouna. La società sta facendo le sue valutazioni senza precludere nulla a riguardo. I club interessati che hanno concretamente fatto sondaggi per capire la fattibilità di una operazione simile sono il Bologna di Vincenzo Italiano, alla ricerca di un esterno come confermato anche dal dirigente sportivo Marco Di Vaio e il Psv, club olandese che è molto interessato all'ala francese. Dall'Olanda arriva l'offerta del Psv che ha messo sul piatto un cash importante, ben 13 milioni di euro. Offerta che sembrerebbe in sospeso e in attesa di valutazione. Di seguito il post social di Fabrizio Romano.

I numeri di Tchaouna con la maglia biancoceleste

Delle prestazioni del centrocampista francese abbiamo già parlato. Alti e bassi e sprazzi di puro talento che non a caso hanno fatto puntare i fari sul giocatore da parte di altri club. I numeri con l'aquila sul petto dicono 15 presenze nel campionato di Serie A ( tante da subentrato ) realizzando un gol. In Europa League invece 8 partite giocate, un gol e un assist collezionati.