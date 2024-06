Di Marzio svela: "Floriani Mussolini verso un nuovo prestito in Serie B"

Romano Floriani Mussolini, dopo l'esperienza in prestito in Serie B al Pescara, è rientrato a Formello. Tuttavia, il giovane terzino destro classe 2003 non è destinato a rientrare (per il momento) nei piani della Lazio, che starebbe cercando di piazzarlo in prestito almeno per un altro anno.

Romano Floriani: c'è la Juve Stabia

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, sul giocatore sarebbe piombata la Juve Stabia, fresca di promozione in Serie B dopo aver dominato il Girone C in Lega Pro piazzandosi al primo posto. Il club campano, che dovrà effettuare una rivoluzione nel gruppo squadra per il salto di categoria, starebbe finalizzando il suo approdo con la formula del prestito con diritto di riscatto, con un controriscatto in favore della Lazio nel caso il giocatore dovesse definitivamente esplodere. La trattativa sarebbe ben avviata e potrebbe chiudersi nel giro di poco tempo.

