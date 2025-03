Serie A, la Juventus batte il Verona e sorpassa la Lazio

Tre punti preziosi allo Stadium

La Juventus torna al successo con una vittoria per 2-0 contro il Verona, grazie ai gol di Thuram e Koopmeiners. Dopo l’amara eliminazione dalla Coppa Italia, i bianconeri reagiscono conquistando tre punti fondamentali davanti al proprio pubblico. Un risultato che permette alla squadra di Motta di riprendere fiducia e rilanciarsi nella corsa ai primi posti della classifica.

La classifica si accorcia in zona Champions

Con questo successo, la Juventus risale al quarto posto, superando la Lazio di due lunghezze e avvicinandosi all’Atalanta, terza e prossima avversaria, distante solo tre punti. Per chi guarda ancora più in alto, l’Inter capolista resta a sei lunghezze di distanza. La corsa in Serie A è apertissima e i bianconeri, con questa vittoria, tornano protagonisti nella lotta per le posizioni di vertice.