Ecco il Viktoria Plzen: perchè la Lazio non deve temerli

Poco più di 48 ore e la Lazio andrà in terra ceca per giocare gli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen. La squadra di casa è seconda in classifica nel suo campionato a ben 7 punti dalla capolista, lo Slavia Praga mentre per quel che riguarda il percorso in Europa League sta disputando una buona competizione avendo eliminato il Ferencvaros.

La Lazio è considerata largamente la favorita per il passaggio del turno ma mai sottovalutare l'avversario poichè la squadra ceca ha un paio di elementi assolutamente pericolosi e le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo come visto tante volte sopratutto in campo internazionale. Facciamo un'analisi sull'avversaria dei capitolini per scoprire come non dovrebbe preoccupare se la squadra di Baroni facesse il suo.

Il valore della rosa del Viktoria Plzen

I numeri o la matematica possono esser molto indicativi in casi simili. Se andiamo ad analizzare il valore delle due rose vediamo un divario a dir poco abissale. Non sempre i termini economici sono indicativi ma in questo si approfondendo anche il valore dei singoli.

Basta infatti andare sul sito Transfermarkt e scoprire che la rosa della Lazio vale quasi 6 volte di più quella del Viktoria Plzen. Il club ceco ha i giocatori che compongono la rosa che vale 49,95 milioni di euro. Spostiamoci ora nella capitale, i biancocelesti rispondono con un valore di 282,60 milioni di euro.

Le insidie per i biancocelesti

Sicuramente la prima insidia che verrebbe in mente ad un qualsiasi tifoso della Lazio è un approccio sbagliato da parte dei proprio beniamini al match. E' un dettaglio che quest'anno ha causato parecchi black out alla squadra di Baroni compromettendo in pochi minuti una intera partita. Il primo timore può esser questo quindi, noi stessi ad esser il nostro peggior nemico.

Dall'altra parte analizziamo l'avversario e come potrebbe mettere in difficoltà la Lazio. Tatticamente il Viktoria Plzen è una squadra che ha creato un bel mix tra gioco rapido e fisicità. Il tutto è limitato poi dal valore di molti giocatori che diviene modesto davanti all'esperienza di squadre più titolate nel contesto europeo. Il pupillo più pericoloso per i cechi è Pavel Sulc, trequartista 24enne, leader della squadra e calciatore dal valore economico più alto in rosa, parliamo di circa 10 milioni di euro. Le sue caratteristiche sono un'ottima tecnica, visione di gioco, rapidità ed eccellente conclusione da fuori. La Lazio è avvisata.