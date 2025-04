Castelli (Comitato Stadio Flaminio): "Contrari al progetto Lazio, pronti ad andare al TAR…"

La scenografia organizzata dai tifosi biancocelesti nel derby di ieri ha fatto il giro del mondo con uno spettacolo mozzafiato che ha meravigliato davvero tutti. I supporters della Lazio in cuor loro, però, aspettano da tempo di poter realizzare un'altra meraviglia magari all'interno del nuovo stadio di proprietà con il sogno chiamato: Flaminio. Il presidente Lotito si è mosso e si sta muovendo con il Comune per sbrigare tutte le pratiche e far iniziare l'iter. Si dovrà però tentare di superare alcuni ostacoli che si stanno innalzando come il parere negativo del Comitato Stadio Flaminio.

Il portavoce del Comitato, Giulio Castelli, è intervenuto questa mattina su Radio Roma Sound nel programma Cronache Laziali portando all'attenzione gli svantaggi dell'impianto che la Lazio e Lotito vogliono costruire.

Noi siamo contrari in modo determinato a qualsiasi utilizzazione dello stadio con un numero di spettatori superiore alla capienza attuale 23/24 mila. Oltre quello per noi non si può andare perché sono già un numero enorme.

Dopo gli scontri di ieri e quelli di occasioni precedenti ci chiediamo come possa venire l’idea di permettere l'afflusso di migliaia di persone che sono poco sensibili ai valori civici, questo lo si sa, in un'area urbanizzata come quella dove si trova lo Stadio Flaminio che è molto più centrale dello Stadio Olimpico. Lo Stadio Olimpico ha intorno una grande area vuota e ciò nonostante ci sono stati gli scontri a Piazzale di Ponte Milvio. Lo Stadio Flaminio è al centro di una zona urbanizzata. Ci sono delle palazzine a quaranta metri di distanza dagli spalti. È al centro oltretutto di uno snodo di traffico fondamentale per tutto il quadrante nord della città. Ma come si può? Noi ci chiediamo come possa un’amministrazione o comunque dei decisori politici responsabili approvare un progetto del genere.

Il problema centrale è che uno stadio per cinquantamila persone nel centro della città blocca tutto il traffico tra il centro e il quadrante nord della Capitale. È un’assurdità. Questo è il punto centrale.

Poi gli studi di architettura che hanno fatto servono per spacciare il progetto come se fosse una cosa meravigliosa, ma dal punto di vista urbanistico è una follia e noi siamo fortemente intenzionati a denunciare questo in tutte le sedi possibili e nel caso perfino anche al TAR.

Il progetto Roma Nuoto che è stato bocciato in giunta perché c'erano soltanto settemila e cinquecento spettatori è allucinante dal nostro punto di vista. Noi abbiamo stilato un documento in cui precisiamo punto per punto tutte le criticità del progetto Lazio. Abbiamo anche avuto parecchi colloqui con alcuni consiglieri comunali però non con i decisori che sono poi quelli della Giunta che c’ignorano, soprattutto ci ignora l'assessore allo sport Onorato e l'assessore alla mobilità.

Gli scontri di ieri non sono un caso singolo, quando ci sono stati gli ultrà tedeschi dell’Eintracht hanno devastato e svaligiato un supermercato qui al Flaminio.

La giunta comunale non vuole vedere le criticità che rappresenta il progetto di Lotito, però si deve assumere una gravissima responsabilità nei confronti della città.

Linee guida UEFA

Le linee guida dell'UEFA prevedono che siano consultati e coinvolti anche i comitati dei cittadini, ma c'è qualcuno ha chiamato i cittadini per sentire il loro parere?

A parte gli scontri c'è proprio un problema generale di tutto al quadrante nord della città