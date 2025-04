La Lazio condanna gli scontri prima del derby: "Non rappresentano i nostri valori…"

Il derby della Capitale è una delle partite più sentite d'Europa, ieri Lazio e Roma non si sono fatte male uscendo con un pareggio per 1-1 dopo 90' dove si è lottato su ogni scontrato come una stracittadina merita. Se lo spettacolo grazie ai tifosi all'interno dello stadio è stato magnifico, spiacevoli episodi si sono verificati nel pre-partita al di fuori dell'impianto.

Gli scontri di ieri prima del derby

13 agenti delle forze dell'ordine feriti è il bilancio degli scontri avvenuti ieri prima della partita che hanno coinvolto la polizia e gli ultrà delle due squadre. Qualche ora prima del fischio d'inizio si sono verificati incidenti nei pressi di Ponte Milvio e zone limitrofe con cariche della polizia. Le forze dell'ordine erano intervenute per separare alcuni ultras delle due tifoserie che rischiavano di venire a contatto.

La nota della Lazio

Come riportato dall'Ansa, la Lazio ha espresso la propria vicinanza e solidarietà agli agenti delle forze dell'ordine rimasti contusi negli scontri avvenuti fuori dallo Stadio Olimpico in occasione del derby contro la Roma. Di seguito la nota del club: