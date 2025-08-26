Hernanes: "Il più veloce tra Nico Paz e Tavares? Nuno vince al 100%. Tuttavia, il calcio..."

Dall’allievo al maestro. Il Como di Fàbregas ha dato una grande lezione alla Lazio di Maurizio Sarri, infliggendo una sconfitta pesante, un durissimo colpo per l’inizio della stagione. Sono diversi i punti su cui i biancocelesti dovranno lavorare, ma allo stesso tempo va dato merito anche a chi la vittoria se l’è meritata.

L'analisi del Profeta

È stato proprio l'ex calciatore biancoceleste Hernanes ad analizzare tatticamente la partita, ma soprattutto la prestazione di un giocatore comasco in particolare: Nico Paz – migliore in campo contro la Lazio, autore dell’assist per Douvikas in occasione dell’1-0 e della rete del raddoppio su punizione. Il brasiliano non ha potuto fare a meno di elogiare la prestazione di un giocatore che è già nel giro dell'Albiceleste e continua a essere monitorato dalle big europee più ambiziose.

Tuttavia, il Profeta ha anche riconosciuto la straordinaria velocità del “treno” Nuno, che mettendolo a confronto con il fantasista argentino, secondo l'ex Lazio, il 100% delle volte vincerebbe Tavares. Ma il calcio, dichiara il brasiliano, è più che una gara di velocità.

Hernanes sulla prestazione di Nico Paz contro la Lazio

Se Nico Paz facesse una corsa contro Tavares, 100% vince Tavares. Però il calcio non è un gioco solo di corsa, è un gioco di ballo, di finta, di magia, di inganno. Lui prima porta Tavares a ballare. E dopo trova un assist geniale. Che giocatore! E poi la punizione? Da manuale, come dico io. Approccio al pallone con angolazione perfetta. Spazio, dalla palla alla porta, che non bisogna neanche mettere forza. Soltanto la dinamica del movimento, purtroppo.

Il post su Instagram