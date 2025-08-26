Lazio, i biancocelesti con scadenza più lontana: chi resterà a lungo

In casa Lazio si sta vivendo un periodo alquanto complesso, forte anche della sconfitta pesante contro il Como all'esordio stagionale in campionato. Dopo un'estate vissuta nell'immobilismo, causa mercato bloccato, i tifosi biancocelesti sono più che mai scossi e delusi dalle scelte società e dall'andamento della squadra.

Senza mercato, almeno fino alla sessione di gennaio, i sostenitori romani, sponda laziale, potranno contare solo sugli stessi beniamini dello scorso anno - eccetto Tchaouna. In questo frangente, Calcio e Finanza ha stilato una lista di tutte le scadenze di contratto più lontane della rosa biancoceleste.

Lazio, i contratti più lunghi in rosa

Zaccagni, 30 anni: scadenza nel 2029

Tavares, 25 anni: scadenza nel 2029

Noslin, 25 anni: scadenza nel 2029

Belahyane, 21 anni: scadenza nel 2029

Mandas, 23 anni: scadenza nel 2029

Provsgaard, 22 anni: scadenza nel 2029

Rovella, 23 anni: scadenza nel 2028

Dele-Bashiru, 24 anni: scadenza nel 2028

Isaksen, 24 anni: scadenza nel 2028

Castellanos, 26 anni: scadenza nel 2028

Il post di Calcio e Finanza