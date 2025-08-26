Lazio, i biancocelesti con scadenza più lontana: chi resterà a lungo
I contratti più lunghi nella rosa della Lazio: ecco quali sono le scadenze più estese
In casa Lazio si sta vivendo un periodo alquanto complesso, forte anche della sconfitta pesante contro il Como all'esordio stagionale in campionato. Dopo un'estate vissuta nell'immobilismo, causa mercato bloccato, i tifosi biancocelesti sono più che mai scossi e delusi dalle scelte società e dall'andamento della squadra.
Senza mercato, almeno fino alla sessione di gennaio, i sostenitori romani, sponda laziale, potranno contare solo sugli stessi beniamini dello scorso anno - eccetto Tchaouna. In questo frangente, Calcio e Finanza ha stilato una lista di tutte le scadenze di contratto più lontane della rosa biancoceleste.
Lazio, i contratti più lunghi in rosa
Zaccagni, 30 anni: scadenza nel 2029
Tavares, 25 anni: scadenza nel 2029
Noslin, 25 anni: scadenza nel 2029
Belahyane, 21 anni: scadenza nel 2029
Mandas, 23 anni: scadenza nel 2029
Provsgaard, 22 anni: scadenza nel 2029
Rovella, 23 anni: scadenza nel 2028
Dele-Bashiru, 24 anni: scadenza nel 2028
Isaksen, 24 anni: scadenza nel 2028
Castellanos, 26 anni: scadenza nel 2028