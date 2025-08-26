Lazio, i biancocelesti con scadenza più lontana: chi resterà a lungo

I contratti più lunghi nella rosa della Lazio: ecco quali sono le scadenze più estese

Ginevra Sforza /
fabiani lotito
via onefootball Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images

In casa Lazio si sta vivendo un periodo alquanto complesso, forte anche della sconfitta pesante contro il Como all'esordio stagionale in campionato. Dopo un'estate vissuta nell'immobilismo, causa mercato bloccato, i tifosi biancocelesti sono più che mai scossi e delusi dalle scelte società e dall'andamento della squadra.

Senza mercato, almeno fino alla sessione di gennaio, i sostenitori romani, sponda laziale, potranno contare solo sugli stessi beniamini dello scorso anno - eccetto Tchaouna. In questo frangente, Calcio e Finanza ha stilato una lista di tutte le scadenze di contratto più lontane della rosa biancoceleste.

Lazio, i contratti più lunghi in rosa

Zaccagni, 30 anni: scadenza nel 2029

Tavares, 25 anni: scadenza nel 2029

Noslin, 25 anni: scadenza nel 2029

Belahyane, 21 anni: scadenza nel 2029

Mandas, 23 anni: scadenza nel 2029

Provsgaard, 22 anni: scadenza nel 2029

Rovella, 23 anni: scadenza nel 2028

Dele-Bashiru, 24 anni: scadenza nel 2028

Isaksen, 24 anni: scadenza nel 2028

Castellanos, 26 anni: scadenza nel 2028

