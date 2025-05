Lazio-Juventus, Vecino: “Io ci credo sempre. Champions? I dettagli…”

Lotta apertissima per la Champions League

La Lazio riesce a riprenderla nel finale grazie al gol di Vecino: i biancocelesti sono momentaneamente quinti a pari punti con la Juventus quarta. C’è sicuramente qualche rimpianto per non averla vinta, l’uomo in più e le diverse assenze bianconere potevano portare i biancocelesti alla vittoria. Al termine del match, Vecino ha parlato così ai microfoni di Dazn.

Lazio-Juventus, le parole di Vecino ai microfoni di Dazn