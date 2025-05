Gila in conferenza: "Dobbiamo subire meno goal. A centrocampo facciamo fatica"

Spareggio Champions terminato in parità all'Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus, un 1-1 che determina ancora poco per entrambe le squadre in ottica quarto posto, e che conferma un dato casalingo allarmante, ancora una mancata vittoria interna per la Lazio che non vince in casa dallo scorso 9 febbraio contro il Monza.

In conferenza stampa post gara è intervenuto il difensore biancoceleste, Mario Gila, al termine di Lazio-Juventus, di seguito le sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Mario Gila in conferenza stampa

Perché prendiamo goal in apertura sia nel primo che nel secondo tempo a volte? Quando ti fanno goal nei primi minuti per un fatto di concentrazione, è un fatto che in questa seconda parte della stagione ci sta. Ora ci mancano due partite e dovremo non subire goal in questi momenti o non subirne proprio. È un fattore da migliorare. Perché non vinciamo in casa? Cerchiamo di dare tutto in ogni partita, qui abbiamo il loro aiuto, non gli diamo soddisfazione, i tifosi danno tutto, non sappiamo bene il motivo, sarà per un fattore di concentrazione. Dobbiamo mettere a posto questa situazione. Dovrebbe essere più facile e sarebbe bello dare questa soddisfazione ai tifosi.

Continua Gila