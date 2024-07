GdS | Guendouzi, ora è lui il nuovo leader: ma se dalla Premier...

Matteo Guendouzi ha l'opportunità di diventare il leader della Lazio. Dopo i recenti cambi di allenatore e l'addio di Luis Alberto e Felipe Anderson, il centrocampista francese può ritagliarsi un ruolo importante nella squadra biancoceleste. Le dimissioni di Tudor, che avevano spinto Guendouzi a pensare di lasciare, e l'arrivo di Baroni aprono una nuova fase per lui al centro del progetto Lazio.

Tra permanenza e la Premier che chiama

Giunto a fine agosto, Guendouzi ha rapidamente conquistato la fiducia dei tifosi e ora si prepara a giocare come mediano destro nel modulo 4-2-3-1. Secondo la Gazzetta dello Sport, per Fabiani e Lotito, Guendouzi è un pilastro della Lazio e sembra voler restare, anche se il mercato potrebbe influenzare la situazione. Recentemente, Guendouzi è stato tentato dalla Premier League, con l'Aston Villa che ha offerto 25 milioni di euro, e ora anche il Newcastle ha manifestato interesse. La Lazio non vuole cedere il giocatore, ma un'offerta di 30 milioni di euro potrebbe far cambiare idea. Resta da vedere se Guendouzi rifiuterà un'offerta dalla Premier League per rimanere alla Lazio. Il suo futuro dipende da lui.