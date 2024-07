CdS | Se Immobile va via la Lazio tiene pronti i sostituti: tutti i nomi per l'attacco

Ciro Immobile è sempre più vicino a lasciare la Lazio. Sembra quasi ufficiale: il Besiktas, nel giorno della presentazione di Baroni, ha accelerato le trattative con il capitano, raggiungendo un accordo. Manca solo l'approvazione del club biancoceleste per finalizzare l'affare con i turchi, dopodiché l'attaccante potrà trasferirsi a Istanbul.

Immobile lascia? La Lazio tiene pronti i sotituti

Si conclude così una lunga storia d'amore. Tuttavia, è necessario guardare avanti. Bisogna trovare un sostituto: ci sono diversi candidati pronti a prendere il posto del numero 17. Tra i nomi spiccano Simeone, di nuovo sotto i riflettori, e Bazdar del Partizan Belgrado, che Fabiani stava nuovamente trattando. Ma rimane viva anche l'opzione Boulaye Dia. Secondo Il Corriere dello Sport, l'attaccante della Salernitana è pronto a partire. Già bloccato da tempo e messo in stand-by per consentire gli acquisti di Noslin e Tchaouna, ora potrebbe davvero approdare alla Lazio. Ieri ha fatto le visite mediche con la Salernitana, ma sta aspettando solo i biancocelesti. Ha rifiutato ogni altra offerta, compresa quella del Bologna che si era fatto avanti negli ultimi giorni. Il senegalese sembra essere il principale candidato per il dopo-Immobile.