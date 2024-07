Il punto di Alfredo Pedullà sul mercato della Lazio: da Ciro Immobile a Mason Greenwood

La notizia di Ciro Immobile ha attirato l'attenzione di tutto l'ambiente biancoceleste in una giornata ricca di eventi: dal raduno della squadra a Formello, passando per la presentazione di Baroni, fino a concludersi con l'incontro del presidente Lotito e il sindaco di Roma Gualtieri al Campidoglio, dove si è trattato dello stadio Flaminio. Nella serata l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato aggiornamenti importanti sul mercato in entrata e in uscita della Lazio.

Il punto di Pedullà sulla trattativa Greenwood

Nella giornata di oggi il Marsiglia sembra aver superato la Lazio nella corsa a Mason Greenwood, ma secondo Alfredo Pedullà questa è la situazione: Greenwood, domani aggiornamento OM-United, non c'è la quadratura definitiva. La Lazio ha mantenuto i contatti anche oggi.

Il futuro di Immobile e la novità su Castellanos, questo il punto di Pedullà

Immobile considera chiuso il suo ciclo, domattina il Besiktas può formalizzare un'offerta per il cartellino di 5-6 milioni più eventuali bonus. Aumentata l'offerta per Castellanos a 20 milioni, ma se parte Immobile…

La trattativa Tavares, Cabal e l'offerta per Gila: questo il punto di Pedullà

Questo il punto di Pedullà su Tavares e Cabal: la Lazio vuole prendere un terzino sinistro e da tempo ha bloccato Cabal. La Lazio non ha ancora perfezionato la trattativa per il colombiano del Verona, ma Cabal resta in quota, visto che il Rennes almeno fin qui ha fatto una proposta più bassa. Tavares piace, ma al momento esiste distanza tra domanda e offerta sulla valutazione del cartellino. Per quanto riguarda Mario Gila è arrivata un'offerta da 18-20 milioni che però è stata respinta.

I tweet di Pedullà sul mercato della Lazio