Calcomercato Lazio, rilancio del Torino per Casadei: la situazione

La sfida per Casadei: Lazio e Torino a confronto

Il duello tra Lazio e Torino per assicurarsi Cesare Casadei continua senza sosta, con sorpassi e contro-sorpassi che rendono la trattativa particolarmente avvincente. Una cosa appare chiara: il futuro del giovane talento sarà in Italia. La Lazio sta mostrando un interesse concreto, ma il Torino non intende mollare e prepara la sua prossima mossa per convincere il Chelsea.

Torino pronto al rilancio

Depositphotos

Secondo quanto riportato da TMW, nella giornata di domani è atteso un nuovo rilancio da parte di Davide Vagnati e Urbano Cairo. La proposta dovrebbe aggirarsi tra i 10 e i 12 milioni di euro, con l'aggiunta di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, che potrebbe arrivare fino al 40%, da destinare ai Blues. La sfida è aperta e il futuro di Casadei sembra sempre più al centro delle attenzioni del mercato italiano.