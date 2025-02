Scaloni su Castellanos: “Sta crescendo, il futuro dipende da lui”

Scaloni elogia Castellanos: "Sta facendo molto bene"

In occasione del big match tra Juventus e Inter, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, che segue da vicino diversi giocatori della Serie A. Tra questi c’è anche Taty Castellanos, che ha ricevuto la sua prima convocazione con l’Albiceleste lo scorso settembre. L’attaccante della Lazio ha esordito con la nazionale argentina e ora punta a riconfermarsi tra i convocati per le qualificazioni ai Mondiali, in programma nelle prossime settimane.

Il ct argentino: "Più gioca, meglio gioca"

Scaloni, ex giocatore della Lazio, ha espresso parole di grande apprezzamento per Castellanos, sottolineando il suo impatto positivo nel club biancoceleste:

È arrivato in una squadra importante e forte. Non solo segna, ma aiuta la squadra, si muove benissimo e sta facendo molto bene. Più gioca, meglio gioca. Gli hanno dato la maglia, ed è fondamentale per un attaccante.

Il futuro in nazionale dipenderà ora dal rendimento dell’attaccante con la Lazio, ma la fiducia del ct argentino è evidente: una nuova chiamata è alla sua portata.