Lazio, occasione per il tris storico contro il Napoli

Lazio, occasione storica contro il Napoli

La Lazio ha l’opportunità di scrivere una pagina di storia: con una vittoria contro il Napoli, centrerebbe tre successi stagionali contro i partenopei, un’impresa che non si verifica dal 1994/95, quando sulla panchina biancoceleste sedeva Zeman. Quest’anno, con Baroni alla guida, la Lazio ha già trionfato 1-0 al Maradona in campionato e 3-1 all’Olimpico in Coppa Italia. Ora l’obiettivo è completare il tris, ma il rendimento casalingo resta un’incognita. Dopo 24 giornate, la squadra è tra le prime quattro per la prima volta dal 2019/20, ma in campionato ha vinto solo una delle ultime cinque gare interne, proprio nell’ultimo turno contro il Monza.

Zaccagni in forma e un finale di partita da brividi

Tra i protagonisti più attesi c’è Mattia Zaccagni, unico italiano ad aver già raggiunto quota cinque gol e cinque assist in questa Serie A. Contro il Napoli ha spesso lasciato il segno, con due reti e un assist nelle ultime tre sfide casalinghe in campionato. Entrambe le squadre si sono dimostrate pericolose nei minuti finali: il Napoli ha guadagnato nove punti grazie a gol segnati dopo il 75’, mentre la Lazio ne ha conquistati otto. L’attenzione nei minuti conclusivi potrebbe quindi essere decisiva in un match che si preannuncia combattuto fino all’ultimo istante.