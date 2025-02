Lazio-Napoli, il dato sui biglietti venduti per la sfida

Lazio-Napoli, cresce l'attesa per il big match

La venticinquesima giornata di Serie A vedrà la Lazio ospitare il Napoli allo Stadio Olimpico. Il fischio d’inizio è previsto per domani alle 18, e l’entusiasmo tra i tifosi biancocelesti è alle stelle. L’aria di grande sfida si riflette anche sui numeri relativi alla vendita dei biglietti. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, alla vigilia della partita sono già certe almeno 39.000 presenze. Ai 29.036 abbonati si sono aggiunti 10.000 tagliandi venduti, segnale di un’Olimpico pronto a spingere la squadra di Sarri in una gara cruciale.

Verso un Olimpico gremito: attesi fino a 45.000 tifosi

L’atmosfera si preannuncia incandescente, e il numero di spettatori potrebbe continuare a crescere fino a toccare quota 45.000. Un’affluenza importante per una sfida di alta classifica che potrebbe essere decisiva nella corsa alle posizioni europee. Va precisato, però, che tra i presenti ci saranno anche sostenitori del Napoli, ad eccezione di quelli residenti in Campania, per i quali è stato imposto il divieto di acquisto dei biglietti. L’Olimpico si prepara dunque a vivere una serata di grande calcio, con una cornice di pubblico degna dell’evento.