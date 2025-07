Lazio, nuovo striscione contro il presidente Lotito in Via Aurelia: la foto

Questa mattina è arrivata la notizia che, a breve, verranno programmate le dimissioni del presidente Lotito dopo il malore accusato martedì in Senato. Molto probabilmente il patron tornerà a casa proprio oggi, al massimo domani: niente di grave per il presidente della Lazio che si appresta a tornare operativo su tutti i fronti, quello politico, dove è atteso in Senato, ma soprattutto quello dirigenziale, per la Lazio.

Lo striscione contro Lotito di oggi

Lotito è impegnato nel suo recupero fisico, ancora ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, ma stamattina, precisamente in Via Aurelia, è stato esposto uno striscione contro di lui che cita le seguenti parole: “Forza Italia: libera la Lazio!!”. Non si tratterebbe né del primo, né dell’ultimo messaggio indirizzato al patron, a maggior ragione dopo che lui stesso ha ironizzato, nei confronti dei tifosi e di chi gli vuole male, sul suo ottimale stato di salute. D’altronde, i tifosi non sono intenzionati a fermarsi e martedì prossimo, il 15 luglio, nel pomeriggio, partirà il corteo di protesta e la manifestazione. Il tifo organizzato si ritroverà, dalle ore 18:30 in poi, al Largo Corrado Ricci per poi dirigersi su Via dei Fori Imperiali, verso il Campidoglio, dove chiederà un incontro al sindaco di Roma e all’Assessore allo Sport, per sottolineare il dissenso verso una gestione societaria considerata inadatta ad una società come la Lazio.

La foto