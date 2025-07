Lazio, due calciatori già sul campo: il piano di recupero fisico per Zaccagni e Patric

Dopo 17 mesi dal marzo 2024, quando - all’indomani del k.o. con l’Udinese - Sarri decise di dimettersi, oggi ricomincerà nuovamente l’avventura del Comandante a Formello: tutto è pronto per questo grande ritorno, ma soprattutto per una grande ripartenza. Senza rinforzi occorrerà la super motivazione di calciatori e allenatore per preparare al meglio la prossima stagione. Il tecnico sa che non potrà fare meglio di quanto già fatto (considerando che nel 2023 Sarri portò la Lazio al secondo posto), ma le ambizioni sono comunque importanti per la prossima stagione: senza coppe, la Lazio dovrà fare un grandissimo percorso in campionato e in Coppa Italia.

Patric, Zaccagni e il ritorno in allenamento

Come riporta La Gazzetta dello Sport, da questa mattina, si rivedranno i calciatori biancocelesti tornare a Formello. Il solito gruppo, senza rinforzi, si riunirà fra visite mediche e test atletici a Villa Mafalda e al centro Isokinetic. Oggi sarà il giorno delle visite per i calciatori, domani per lo staff e da lunedì partirà il vero e proprio ritiro. Ieri si sono visti due calciatori già arrivati a Formello, si trattava di Zaccagni e Patric. In particolare, il capitano, fra campo, palestra e piscina, sta completando il recupero in seguito all’operazione del 25 giugno per problemi di pubalgia accusati durante scorsa stagione (“Groin Pain Syndrome”). Anche lo spagnolo sta riacquistando la piena condizione dopo essere stato operato ad una caviglia a marzo. Dopo mesi di tentativi conservativi, l’intervento ha permesso finalmente di mettere fine all’instabilità dei tendini peronieri. Patric ha passato una stagione difficile e, adesso, ha voglia di ricominciare assieme ad una allenatore che lo ha sempre saputo valorizzare e apprezzare, come Sarri. I due calciatori, quindi, hanno iniziato da tempo un protocollo specifico per rimettersi al prima possibile a disposizione del tecnico, ma non saranno aggregati ai compagni all’inizio di questo ritiro.

Continua nella prossima pagina