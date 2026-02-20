Sassuolo-Verona 3-0, tutto fin troppo facile per i neroverdi

E' il match del venerdì sera che apre la 26sima giornata del campionato di serie A quello tra Sassuolo ed Hellas Verona. Da una parte gli uomini di Fabio Grosso che vogliono dare continuità ad una stagiona positiva che sembra oramai scongiurare l'idea di poter retrocedere. Molto più complicata la situazione dall'altra parte con il Verona che ha bisogno di punti come l'ossigeno per sperare nella salvezza. Il match termina

L'andamento del match

Fin dalle prime battute sembra essere una solo squadra a padroneggiare nel match tra Sassuolo ed Hellas Verona, parliamo dei padroni di casa. Altro passo, altro piglio e altra pericolosità. Le manovre offensive sono esclusivamente a tinte neroverdi ma per aspettare un cambio di risultato bisogna aspettare il 40simo quando Pinamonti si dimostra uomo dal gran senso del gol e la sblocca. Continua la spinta del Sassuolo e al 44simo Berardi ha la chance di raddoppiare dagli undici metri: sbaglia il tiro dal dischetto ma poi realizza il 2-0 subito dopo. Finisce così la prima frazione.

Nel secondo tempo la musica sembra non cambiare. Il Sassuolo inizialmente gestisce evitando ogni rischio possibile ma al 62simo la squadra di Grosso cala il tris grazie ancora a Domenico Berardi, l'assist è di Laurientè ed l'esterno italiano sigla la sua doppietta personale.

Le rispettive classifiche

Partiamo dagli ospiti che con questa sconfitta si confermano fanalino di coda a 15 punti. La salvezza sembra diventare un miraggio con la statistica di peggior difesa che sottolinea la stagione catastrofica per i gialloblu.

Bel balzo in avanti invece per il Sassuolo di Fabio Grosso. Non solo belle prestazioni per i neroverdi ma anche una classifica che parla da sola. Al momento il Sassuolo si trova all'ottavo posto con ben 35 punti. I tifosi e l'intero ambiente non possono che sorridere per quanto fatto nel primo anno dopo la promozione nella massima serie.