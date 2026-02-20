Roberto Mancini ricorda Sinisa Mihajlovic: le sue toccanti parole

Un giorno importante per tanti oggi, anche per tanti laziali. Il 20 febbraio di 57 anni fa infatti nasceva Sinisa Mihajlovic. I messaggi d'affetto sono stati tanti nella giornata odierna, in un mix di emozione e nostalgia per la sua prematura scomparsa. Tra i tanti a ricordarlo c'è anche uno dei personaggi che aveva con Mihajlovic un rapporto molto stretto, ovvero Roberto Mancini, che è intervenuto durante il podcast Sky Calcio Unplugged per ricordare l'ex compagno di squadra e amico.

Le parole di Mancini su Mihajlovic

Sinisa è stato qualcosa di particolare, di speciale. Prima di tutto era un ragazzo meraviglioso, un amico vero, un fratello, oltre a essere ciò che è stato come giocatore. Ci lega tanto. Con Sinisa ci lega una vita da compagni di squadra, da allenatori e amici. Siamo stati insieme alla Sampdoria dove lo feci prendere io. Giocammo in Champions League contro la Stella Rossa, lui giocava lì. Non riuscimmo a prenderlo subito perché andò alla Roma, ma non fece bene quell’anno e convinsi il presidente a prenderlo e facemmo bene. Quando Erikson lo mise a giocare da centrale diventò straordinario. Manca a tutti, alla sua famiglia, ai suoi ragazzi, a sua moglie e ai suoi amici. L’ingresso nel mio staff? Lui ci è voluto entrare, quindi non ho potuto farne a meno.

Mihajlovic e i tempi alla Lazio

Numeri importanti e una fede rimasta dentro per sempre quella di Sinisa Mihajlovic per i colori biancocelesti. L'ex difensore è stato un pilastro della Lazio dal 1998 al 2004, collezionando 193 presenze ufficiali e segnando 33 reti, molte delle quali su punizione. Con la maglia biancoceleste ha vinto 7 trofei: 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa delle Coppe.