Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Bologna e la semifinale conquistata, questo pomeriggio la Lazio sarà impegnata in campionato: allo Stadio Olimpico farà visita l’Atalanta di Palladino. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte iniziali dei due allenatori.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Atalanta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All.: Sarri.

A disp.: Motta, Furlanetto, Hysaj, Pellegrini, Patric, Rovella, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Ratkov, Dia.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino