Vigilia della sfida contro il Genoa per la Lazio di Igor Tudor che vuole i tre punti per continuare a cullare il sogno europeo. Le nuvole dense di polemiche e addii vengono momentaneamente allontanate dal centro sportivo di Formello, il tecnico croato tiene tutti a rapporto prima di scendere in campo per la rifinitura. Confermate le buone notizie di ieri con i recuperi di Romagnoli e Marusic mentre Ciro Immobile ha svolto un lavoro differenziato.

Felipe Anderson e Luis Alberto ci saranno contro il Genoa?

L‘attaccante napoletano sperava di esserci contro la sua ex squadra ma con molta probabilità non sarà neanche in panchina; il ginocchio continua a dare qualche fastidio e così non dovrebbe essere rischiato in vista dei prossimi impegni. Al centro dell’attacco ci sarà Taty Castellanos, l’argentino è reduce dalla buona prestazione contro la Salernitana e vuole trovare il primo gol sotto la nuova guida tecnica. “Garantiremo il massimo impegno fino al termine della stagione”, queste parole a risposte positive in allenamento hanno permesso a Felipe Anderson e Luis Alberto di godere della fiducia dell’allenatore. Toccherà agli uomini di maggior classe di questa squadra muoversi sulla trequarti con la protezione di Vecino e Kamada in mediana.

Ancora panchina per Cataldi e Rovella con il giapponese chiamato all’ennesima occasione con la speranza possa decidere di proseguire l’avventura in biancoceleste. Marusic ha smaltito l’affaticamento e si muoverà sulla fascia di destra con Lazzari sulla corsia mancina, una soluzione che stuzzica Tudor convinto di poter trovare un nuovo ruolo all’ex giocatore della Spal. In difesa non ci sarà il ritorno di Alessio Romagnoli, semplice gestione in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus di martedì prossimo allo Stadio Olimpico.

Seconda gara consecutiva quindi per il trio Patric-Casale-Gila davanti Christos Mandas. In sostanza sarà riproposto l’undici che ha vinto 4-1 venerdì scorso contro la Salernitana. Ancora assenti Provedel, Guendouzi e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI Genoa-Lazio

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Igor Tudor.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Romagnoli, Hysaj, Rovella, Cataldi; Isaksen, Pedro, Sana Fernandes.

Squalificati: -

Diffidati: Pedro

Indisponibili: Provedel, Guendouzi, Zaccagni, Immobile.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui. All.: Alberto Gilardino

A disposizione: Leali, Sommariva, Bohinen, Thorsby, Haps, Spence, Ankeye, Strootman, Cittadini

Squalificati: -

Diffidati: Strootman, Gudmundsson

Indisponibili: Matturro, Bani, Malinovskyi, Vitinha, Messias

ARBITRO

Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

Assistenti: Zingarelli - Scarpa

IV uomo: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

VAR: Rosario Abisso

AVAR: Federico La Penna