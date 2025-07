Flaminio-Lazio, Onorato: " A settembre potrebbe cominciare la conferenza servizi. Lotito..."

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo la questione Lazio-stadio Flaminio, rivelando gli sviluppi e i vari ostacoli per il progetto.

Organizzare un grande evento a Roma è molto complicato, in passato Roma è stata la ‘città delle occasioni perse. Non c’è dubbio che per me è una passione, un onore avere questo ruolo, amo la mia città. I grandi eventi e lo sport creano importanti ricadute. Ci sono stati anche ultimamente grandi appuntamenti musicali, della moda e dello sport.