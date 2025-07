Giocatori in scadenza nel 2026: i casi nella Lazio

Il blocco del mercato estivo e l'immobilità che priva la Lazio da ogni discorso legato a trattative e nomi nuovi: l'estate surreale dell'ambiente biancoceleste costringe tanti a riflessioni e all'attesa che quanto prima si possa tornare a parlare di campo. Fatta eccezione per la cessione di Tchaouna, con destinazione Premier League, la rosa della Lazio è pressoché invariata. Quella 2025-2026 sarà una stagione senza dubbio particolare, per cui un approfondimento lo merita anche la situazione contrattuale di diversi elementi presenti in rosa, per un organico che a partire dalla prossima stagione potrebbe spogliarsi di diversi rami secchi presenti in scadenza.

Out diversi esuberi: i nomi

E' il caso di Toma Basic, che stiamo rivedendo in campo in queste settimane di preparazione, coinvolto anche nella seconda parte di amichevole contro l'Avellino, in occasione del 3° Memorial Sandro Criscitiello vinto dai biancocelesti grazie ad un rigore trasformato da Guendouzi. A Roma un rendimento mai strepitoso, seguito da una parentesi a Salerno dove non ha lasciato il segno, per un'esperienza a Roma che con ogni probabilità si chiuderà nell'estate 2026. Un discorso simile per Fares, esterno ex Spal arrivato nell'estate del ritorno in Champions League, frenato tra continui problemi fisici e prestazioni incolori: il tutto intervallato da 4 parentesi in prestito, tra Genoa, Torino, Brescia e Panserraikos. Lontano da Roma in prestito anche Kamenovic, che ha avuto modo di confrontarsi in Svizzera vestendo la maglia dell'Yverdon. Poi Bertini e Floriani Mussolini, con il secondo in prestito con opzione di riscatto.

Tre protagonisti a scadenza nel 2026

Un ruolo chiave nel corso della prossima stagione potrebbero giocarlo Pedro, Vecino e Hysaj, i tre elementi a scadenza nel corso della prossima estate. Sarà l'ennesima stagione di Pedro nella capitale, nella speranza che possa ripetere quanto fatto nella scorsa annata. Discorso simile per Matìas Vecino, che come scriveva il noto esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, “Ha raggiunto un’intesa con il club biancoceleste per un prolungamento di un anno, con opzione automatica per la stagione successiva legata al numero di presenze”. In scadenza c'è anche Elseid Hysaj, che con il ritorno di Sarri sogna un ritorno da protagonista sulla fascia destra nella concorrenza tra Marusic e Lazzari, con quella di sinistra invece ormai consolidata tra Nuno Tavares, nuovo numero 17, e Luca Pellegrini, chiamato a confermare il buon rendimento offerto nel corso della passata stagione.