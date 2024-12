Ajax-Lazio, stop ai tifosi biancocelesti: Halsema conferma il divieto e niente rimborsi

La sindaca di Amsterdam Femke Halsema, ha risposto alla lettera di Claudio Lotito confermando il divieto di trasferta per i tifosi laziali in occasione del match di Europa League Ajax-Lazio. La decisione è motivata dalla preoccupazione per possibili disordini di natura razzista e antisemita, specialmente dopo gli episodi verificatisi durante Ajax-Maccabi Tel Aviv del 7 novembre. Nonostante le pressioni delle autorità italiane, tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha sottolineato come la tifoseria della Lazio non sia antisemita, la sindaca di Amsterdam non è tornata sui suoi passi.

Nessun rimborso per i tifosi biancocelesti

Inoltre Halsema ha chiarito che i tifosi biancocelesti che avevano già acquistato voli e biglietti per la partita non riceveranno alcun rimborso. Resta da capire se la Lazio, la UEFA o altri organi competenti possano intervenire per tutelare i supporter danneggiati. Un eventuale intervento della società biancoceleste con l’erogazione di rimborsi sarebbe un gesto importante. Di seguito le parole della sindaca:

Johan Cruijff Arena, Amsterdam

La lettera di Femke Halsema, sindaca di Amsterdam: "Non vedo il motivo di risarcire i tifosi della Lazio"