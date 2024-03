SOCIAL | I post dei giocatori della Lazio dopo la vittoria contro la Juventus

Ieri sera al 93' Adam Marusic grazie all'incornata vincente ha regalato alla Lazio i primi tre punti della gestione Tudor. I biancocelesti hanno comandato per quasi tutti i novanta minuti la partita, regalando solo le briciole alla Juventus, che nelle poche volte che si è mostrata pericolosa ha trovato un Mandas reattivo a chiudere la porta. Gli uomini di Igor Tudor sono stati premiati per gli sforzi solo nel finale con la pennellata vincente di Guendouzi, che ha confermato ancora una volta di essere un giocatore di un'altra categoria, per la testa di Marusic.

Si può tornare dunque a sorridere almeno per il giorno di Pasqua, perché già domani sarà vigilia di gara con la Lazio chiamata a volare a Torino per giocarsi l'andata della semifinale di Coppa Italia. Nel frattempo, però, i giocatori della Lazio si godono la vittoria ed esprimono la loro gioia attraverso i post sui social.

I POST SOCIAL VIA INSTAGRAM DEI CALCIATORI BIANCOCELESTI

Pedro con un post su Instagram ha scritto: “Si lotta, si combatte e si vince sempre insieme !! Bel lavoro di tutta la squadra !!! Grande ragazzi !! Continuamo così !! Forza Lazio”

Zaccagni ha festeggiato scrivendo: “All’ultimo respiro, credendoci sempre. Una grande vittoria, una vittoria da Lazio (e con un tifoso speciale in campo a festeggiare)”. Il riferimento è al figlio Thiago che ha festeggiato con lui la vittoria a fine partita.

Il migliore in campo di ieri, Mario Gila, che ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore che sta sbocciando e consolidandosi partita dopo partita ha commentato: “Partita difficilissima dove la squadra è stata all’altezza. Dobbiamo proseguire così.”

Il capitano di ieri, il metronomo di centrocampo, Danilo Cataldi ha postato: “Una vittoria meritata davanti alla nostra gente. Molto felice per te brate (Marusic). Buona Pasqua a tutti”

Arrivano infine i complimenti di Ciro Immobile per Adam Marusic, attraverso una Storia Instagram: