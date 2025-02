Buone notizie per Baroni, due rientri importanti: le ultime da Formello

La Lazio reduce dalla bella vittoria contro il Cagliari, che ha permesso alla squadra di Baroni di riacciuffare il quarto posto, si concentra ora sulla prossima gara che si disputerà domenica allo Stadio Olimpico contro il Monza.

Oggi pomeriggio Baroni dopo aver concesso un giorno di riposo ha ritrovato la squadra (seppur a numero ridotto) al Centro Sportivo di Formello.

Si rivedono Nuno Tavares e Lazzari

Arrivano belle notizie sul fronte rientri per mister Baroni che quest'oggi ha visto lavorare sul rettangolo verde di gioco sia Lazzari che Nuno Tavares, terzini fondamentali vista l'emergenza in quel reparto e l'esclusione dalla lista Serie A di Pellegrini. Anche Vecino e Patric si trovano sulla via del ritorno, quest'oggi hanno disputato entrambi un allenamento differenziato per agevolare il loro rientro senza forzare.

Subito in campo i nuovi acquisti

Baroni ha alvorato sul campo con un gruppo molto ristretto di giocatori tra cui presenziavano i due nuovi acquisti (Belahyane e Provstgaard) insieme a Noslin, Nuno Tavares e Lazzari con alcuni giocatori della Primavera. La settimana quasi piena a disposizione di Baroni permette di gestire al meglio le forze del gruppo, presumibilmente già da domani scatteranno le prove tattiche anti-Monza, da capire le scelte che Baroni adotterà per il reparto arretrato.