Buon compleanno Dele-Bashiru! Gli auguri social della Lazio per il centrocampista

A soli 4 giorni dalla sfida casalinga della Lazio contro il Monza, è tempo anche di compleanni in casa Lazio. Oggi, 6 febbraio, compie gli anni il centrocampista biancoceleste Fisayo Dele-Bashiru. Il calciatore, nato nel febbraio del 2001 a Lagos (Nigeria) - nonostante alcune fonti riportano che sia nato in Germania (notizia da lui stesso smentita) - oggi compie 24 anni. La redazione di LazioPress.it augura al giovane biancoceleste un felice compleanno!

Alcuni momenti della carriera di Dele-Bashiru

Dele-Bashiru è cresciuto nel settore giovanile del Manchester City di cui è entrato a far parte all’età di otto anni. Nel luglio 2020 passa, a titolo definitivo, allo Sheffield West, nella Champions Ship inglese, squadra con la quale segna il primo goal in carriera nell’ottobre del 2021. Al termine della stagione 2022-2023 decide di lasciare il club e, da svincolato, approda all’Hatayspor, nella Super Lig, dove colleziona molteplici presenze da titolare e partecipa alla salvezza della squadra nell’ultima giornata di campionato. Conclude la propria avventura in Turchia con 39 presenze, 6 assist e 9 goal in tutte le competizioni.

Il 6 luglio 2024 arriva a Roma, in prestito per circa di 1 milione di euro (con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni) nella Lazio di Baroni, mister che lo investe di fiducia e gli permette di esordire alla prima di campionato lo scorso 18 agosto contro il Venezia. Il 25 settembre, invece, ha segnato la sua prima rete con l’aquila sul petto, firmando il secondo goal del successo per 3-0 ad Amburgo contro la Dinamo Kiev, all’esordio in Europa League. In campionato, invece, ha trovato la prima marcatura a fine novembre contro il Bologna. Il giovane mostra attaccamento ai colori laziali e massima determinazione in campo, godendo della fiducia del mister, della società e dei tifosi.

Gli auguri social della Lazio