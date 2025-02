Europa League: ecco chi affronteranno i biancocelesti agli ottavi di finale

L'Europa League sta per ricominciare con una nuova fase, infatti, il 6 e il 13 marzo ci saranno gli ottavi di finale, i quarti di finale, invece, sono in programma per il 10 e il 17 aprile. Le semifinali si terranno il 1 e 8 maggio, mentre la finale è prevista per il 21 maggio a Bilbao. Per quanto riguarda gli ottavi di finali, oggi alle ore 13:00 sono stati diramati i sorteggi, la Lazio ha scampato il pericolo del derby contro la Roma, infatti, dovrà affrontare il Viktoria Plzen.

Depositphotos

Viktoria Plzen: la stagione della squadra in Europa League

Sarà il Viktoria Plzen l'avversaria della squadra biancoceleste di Marco Baroni agli ottavi di finale di Europa Legue. Nella competizione europea, la squadra ha totalizzato numerose vittorie e poche sconfitte e pareggi, risultato che l'ha condotta al 16° posto nella classifica di Europa League e quindi alla fase dei play-off, dove il trionfo contro il Ferencvaros, nel match di ritorno, gli ha permesso di accedere agli ottavi di finale.

Europa League: i sorteggi per gli ottavi di finale

In data odierna sono stati rivelati gli avversari per gli ottavi di finale di Europa League, il pericolo del derby tra Lazio e Roma è stato scampato, infatti, la Lazio affronterà il Viktoria Plzen, invece, la Roma dovrà vedersela con l'Athletic Bilbao. Il Bodoe/Glimt dovrà affrontare l'Olympiacos, mentre iL Fenerbahce il Rangers. L'Ajax disputerà il match contro l'Eintracht Fracoforte e il FCSB contro il Lione. L'AZ Alkmaar affronterà il Tottenham e il Real Sociedad se la vedrà con il Manchester United.

Lazio-Viktoria Plzen

Roma-Athletic Bilbao

Bodoe/Glimt-Olympiacos

Fenerbahce-Rangers

Ajax-Eintracht Fracoforte

FCSB-Lione

AZ Alkmaar-Tottenham

Real Sociedad-Manchester United