Venezia-Lazio: Baroni non fa calcoli, novità Mandas

Questo pomeriggio la Lazio volerà in quel di Venezia per sfidare poi domani alle 15:00 la squadra di Di Francesco, valida per la 26° giornata di Serie A ENILIVE. La partita contro i lagunari segnerà l'inizio di un altro tour de force per la Lazio con la ripresa della Coppa Italia e gli Ottavi di Finale di Europa League che hanno decretato il Viktoria Plzen.

Questa mattina al Centro Sportivo di Formello si è svolto l'allenamento di rifinitura in vista del match di domani con Baroni che non fa calcoli nè turnover.

Gli assenti e l'allenamento

Non hanno preso parte all'ultimo allenamento prima di Venezia i lungodegenti: Hysaj, Castellanos e Vecino, il rientro dell'uruguayano dunque slitta ancora.

Baroni non fa calcoli per Venezia vuole affrontare una partita per volta con il massimo dell'organico, poche dunque le novità di formazione anche se una potrebbe essere clamorosa. Lo staff tecnico ha optato per lanciare Mandas che farà il suo esordio in Serie A in questa stagione, scalzato dunque Provedel; sarà da capire ora la scelta che attuerà Baroni per le coppe. In difesa nonostante le prove in settimana viene confermato Marusic sulla destra con Gila, Romagno e Tavares a completare il quartetto. In mediana Dele-Bashiru ha vinto il ballottaggio su Dele-Bashiru per affiancare Guendouzi; mentre in attacco nessun colpo di scena con Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto dell'unica punta.Noslin.

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Mercandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio; Fila. All.: Di Francesco.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Patric, Provstgaard, Belahyane, Basic, Tchaouna, Ibrahimovic, Pedro.

All.: Baroni.