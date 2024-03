Ministro Abodi: "Stagione diversa dalla scorsa, ma c'è ancora la Coppa Italia. Tudor? Sono ottimista"

Il ministro dello sport Andrea Abodi questa mattina è intervenuto a Radio Roma Sound fm90 in merito alla Maratona che nella giornata di ieri si è svolta a Roma. Il ministro è di nota fede laziale, dunque è ovviamente arrivata anche una domanda sul momento complicato che sta passando la Lazio. Mister Sarri si è dimesso meno di una settimana fa e, dopo la partita con il Frosinone sotto la guida del suo vice Martusciello, nelle prossime ore verrà ufficializzato Igor Tudor, che sta arrivando in questo momento a Roma. Così il ministro sul nuovo allenatore: "Intanto lasciamogli il tempo di arrivare. Credo che lo stesso allenatore non è detto che produca gli stessi effetti ovunque vada: dipende dalle circostanze, gli uomini a disposizione, la capacità di motivarli. Io sono sempre positivo, sempre ottimista. Chiaro che è stata una stagione diversa rispetto alla scorsa, ma c’è ancora un grande obiettivo che è la Coppa Italia, ci sono le semifinali con la Juventus”